Суд ждёт жительницу Новозыбкова за обман пенсионерки

Суд ждёт жительницу Новозыбкова за мошенничество в отношении 78-летней знакомой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Новозыбковский суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют 40-летнюю жительницу Новозыбкова.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемая попросила у 78-летней знакомой женщины 300 тысяч рублей. Она даже написала расписку о получении и пообещала вернуть всю сумму через три месяца. Но выполнять свои обязательства она не планировала.

Возбудили уголовное дело после вмешательства прокуратуры. В ходе расследования обвиняемая вернула пенсионерки всю сумму.