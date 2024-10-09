Свыше полутора миллионов рублей похитители лжеэксперты у брянцев

Свыше полутора миллионов рублей похитители лжеэксперты у шестерых брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Советского района Брянска. Он пообщался якобы с экспертом по инвестициям. По его совету он решил вложить свои сбережения в быстрый заработок. На указанные незнакомцем счета мужчина перевёл 486 тысяч рублей. После получения денег лжеэксперт пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё пятеро жителей региона. Они лишились 1 088 573 рублей.