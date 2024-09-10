Свыше восьми миллионов рублей похитили лжеэксперты у брянцев

Свыше восьми миллионов рублей похитили лжеэксперты по инвестициям у брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Дятьковского района. Он пообщался якобы с экспертом по инвестициям и решил быстро заработать. По совету собеседника мужчина перевёл 6 270 000 рублей на неизвестный счета. После получения денег «эксперт» пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё трое жителей региона. Они лишились 1 981 000 рублей.