Сжёгшую паспорт жительницу Москвы задержали брянские правоохранители
Брянские следователи задержали жительницу Москвы, сжёгшую свой паспорт около ночного клуба в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России.
Брянские следователи возбудили уголовное дело о надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации. В преступлении подозревают 22-летнюю жительницу города Москвы.
По версии следствия, утром 1 января 2024 года около развлекательного клуба на улице 2-ой Почепской в Брянске девушка публично сожгла свой паспорт с изображённым на нем гербом России. Это считается грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан.
Следователи решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
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