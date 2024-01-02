Сжёгшую паспорт жительницу Москвы задержали брянские правоохранители

Брянские следователи задержали жительницу Москвы, сжёгшую свой паспорт около ночного клуба в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России.

Брянские следователи возбудили уголовное дело о надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации. В преступлении подозревают 22-летнюю жительницу города Москвы.

По версии следствия, утром 1 января 2024 года около развлекательного клуба на улице 2-ой Почепской в Брянске девушка публично сожгла свой паспорт с изображённым на нем гербом России. Это считается грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан.

Следователи решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.