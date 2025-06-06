Вечером 5 июня в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация об обнаружении тела девушки в реке Десна на территории Брянска. Спасатели вытащили её из воды. В поисковом отряде «Лиза Алерт» уточнили, что это пропавшая 1 июня 16-летняя школьница. В тот же день водолазы достали из воды тело 18-летнего юноши.

Тело пропавшей школьницы обнаружили в Десне в Брянске накануне вечером. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Небесный батальон» на общей плите В Смоленской области открыт уникальный мемориал воинам, погибшим в Афганистане. В селе Рыбки Сафоновского округа Смоленской области состоялось торжественное открытие уникального мемориала, посвященного воинам-­афганцам. Это место, объединившее поколения, стало воплощением идеи «Небесного батальона» – единой гранитной плиты, на которой увековечены имена тех, кто не вернулся из Афганистана. На церемонии присутствовало более тысячи человек. Инициаторами создания столь значимого объекта выступили

Все – на медосмотр! Под председательством губернатора Василия Анохина прошло совещание с участием руководителей учреждений здравоохранения региона и глав округов, посвящённое вопросам совершенствования системы здравоохранения. «Ключевой вопрос – организация профилактических мероприятий. Своевременное выявление заболеваний в большинстве случаев гарантирует успешное лечение. С начала года диспансеризацию и медосмотры прошли более 230 тысяч смолян, что составляет почти 32% от планового показателя на год», – поделился подробностями глава региона. Василий

Двусторонние договорённости Смоленск во второй раз стал ключевой площадкой для подготовки решений по дальнейшей интеграции России и Белоруссии. В областном центре состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Межгосударственное мероприятие провели заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук, Глава Администрации Президента РБ Дмитрий Крутой, Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в РБ Борис Грызлов,

В бизнес-сфере Как развивается предпринимательство в регионе? Наш регион впервые принял съезд лидеров «Опоры России» – главного делового объединения малого и среднего предпринимательства страны, на который приехало более 60 делегаций из различных уголков России и Белоруссии. Форум прошёл под руководством Президента Общероссийской организации Александра Калинина, и его главной темой стало сотрудничество бизнеса двух стран. «Смоленская область, как