В праздники по бездорожью в Брянске ударят точечным ремонтом

В мэрии рассказали, какие улицы дождутся ремонта первыми.

В праздничные дни в Брянске продолжится ямочный ремонт дорог. Напомним, в этом году зиму не пережили большинство городских дорог, включая недавно отремонтированные.

Как сообщает городская администрация, с 6 по 8 марта ямочность «точечно» будут устранять на улицах Ульянова, Куйбышева, Ермакова и других. В общей сложности дорожники планируют залатать около 150 квадратных метров дорожных дефектов.

5 марта точечный ремонт вели на проспекте Станке Димитрова, улицах Комсомольской, Бежицкой, Суворова, Профсоюзов, Красной и переулке Депутатском. С помощью рециклера отремонтировали около 80 квадратных метров.

В мэрии также сообщили, что с наступлением тепла и началом работы асфальтовых заводов точечный ремонт дорог продолжится с применением горячего асфальта. Это повысит скорость и эффективность работы.

С наступлением устойчивых плюсовых температур чиновники обещают начать капитальный ремонт дорог на 28 улицах.