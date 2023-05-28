Три брянских села попали под обстрел

Три населенных пункта в Климовском районе за один день попали под обстрел. О происшествии сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

«Сегодня ВСУ обстреляли населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В ответ на действия украинских националистов пограничной службой и вооруженными силами РФ были произведены ответные действия. Огневые точки подавлены», – подчеркнул Александр Богомаз.