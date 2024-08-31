Три человека погибли в аварии на трассе в Унечском районе

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Унечском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В полночь 31 августа на федеральной автодороге «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь» в Унечском районе произошла страшная авария. 43-водитель за рулём Skoda Octavia выехал на встречную полосу, чтобы не столкнуться с двигавшимся впереди и создавшим помеху BMW. Skoda врезалась в микроавтобус Fiat Ducato».

Водитель 24-летний и 31-летний пассажиры Skoda погибли на месте. 46-летняя женщина из той же иномарки с переломами и пневмотораксом попала в больницу. 27-летний водитель Fiat Ducato получил черепно-мозговую травму, рваную рана нижней челюсти, гемоторекс и перелом костей таза. Его также доставили в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства дорожно- транспортного происшествия.