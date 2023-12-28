Три человека пострадали и один погиб в ДТП на трассе в Климовском районе

Два ребёнка и молодой мужчина пострадали, а 19-летний юноша погиб в аварии на трассе в Климовском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
На 23 км автодороги «Климово-Чуровичи-граница с р. Украина» в Климовском районе произошло ДТП. 34-летняя женщина-водитель за рулём Chevrolet превысила скорость и не справилась с управлением машины. Иномарка съехала с дороги, врезалась в дерево и улетела в кювет.
12-летняя девочка, трехлетний мальчик и 22-летний мужчина с тяжёлыми травмами попали в больницу. В тяжёлом состоянии в клинику доставили и 19-летнего пассажира. Но спасти его медики не смогли. Инспекторы выяснили, что женщина получила права чуть более двух лет назад. А на 18 месяцев её лишили удостоверения за вождение в нетрезвом виде. Не так давно документы ей вернули. В момент ДТП женщина была трезва. Она пояснила, что ехала со скоростью около 100 км/ч.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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