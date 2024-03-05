Трое брянцев лишились более трёх млн рублей при попытке быстро разбогатеть по совету лжеэкспертов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Почепского района. Мужчина пообщался якобы с экспертом по быстрому заработку. По его совету он перевел свои сбережения на указанные злоумышленником счета. Но дохода от «инвестиций» заявитель так и не дождался. Вернуть 1 275 000 рублей он также не смог.

В аналогичную ситуацию попали ещё двое жителей областного центра. Они перевели злоумышленникам 1 145 000 и 528 000 рублей.