Трое брянцев лишились свыше полумиллиона рублей после общения с лжеэкспертами

Трое брянцев на прошлой неделе лишились свыше полумиллиона рублей после общения с лжеэкспертами по инвестициям. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе в полицию обратился житель Клинцовского района. Он пообщался с якобы экспертом по инвестициям. Мужчина решил быстро заработать, вложив свои сбережения. 439 тысяч рублей он перевёл на указанные незнакомцем счета. После получения денег собеседник перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попали ещё двое жителей региона. Они лишились 149 тысяч рублей.