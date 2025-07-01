Трое брянцев поверили лжеинвесторам на прошлой неделе

Трое брянцев лишились почти двух миллионов рублей после общения с лжеинвесторами на прошлой неделе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию на прошлой неделе обратилась жительница Бежицкого района Брянска. Она пообщалась с якобы экспертом по быстрому заработку. По его совету женщина решила инвестировала свои сбережения. На указанные незнакомцем счета она перевела 974 тысяч рублей. После получения денег собеседник перестал выходить на связь.

В аналогичную ситуацию попали ещё двое жителей региона. Они лишились 998 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовные дела по фактам мошенничества.