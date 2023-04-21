Трое детей погибли на пожаре в селе Бошино
Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре в селе Бошино.
В спасательное ведомство о возгорании в жилом доме на улице по улице Школьной в селе Бошино Карачевского района сообщили днём 20 апреля. Три пожарных расчета справились с огнём за час.
В доме спасатели обнаружили тела троих малолетних детей, проживавших в доме. На место вызвали следователей. Они проводят осмотр и назначат экспертизы, чтобы выяснить причины произошедшей трагедии.
По данному факту следственными органами СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Читайте также
Новости регионов
В соседнем Брянске рассорились из-за создания мемориала жертвам нацизма?
Известно, что в нынешней городской черте Смоленска захоронено не менее 300 тысяч советских граждан, погибших от рук фашистских оккупантов в годы войны. Хотя многие исследователи-историки говорят, что эта цифра существенно занижена. Наиболее крупное захоронение находится на территории бывшего концлагеря № 126, который был одним из самых крупных на оккупированной территории. Официально он не был «лагерем
Помощь в газификации, вопросы здравоохранения и ЖКХ
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Гагарине. Вдова участника СВО Анастасия Владимировна проживает в деревне Ашково вместе с родителями, которые помогают ей с воспитанием восьмимесячной дочери. Женщина рассказала, что в доме нет газа, «топимся печкой, но с маленьким ребенком это крайне неудобно». Недавно ей помогли с оформлением земли в собственность, но
Дорога на гарантии
Какие транспортные артерии отремонтируют в областном центре? Состояние дорожного полотна в Смоленске, наличие ям и выбоин на улицах и проездах вызывают немало нареканий со стороны горожан — автолюбителей и пешеходов. Обращения на эту тему приходят в том числе и на имя врио губернатора Василия Анохина. Несмотря на недавний ремонт Глава региона совместно с руководителями администрации
Раньше срока
В регионе продолжается работа по газификации населённых пунктов. Это не только важная, но и стратегическая задача. Ведь появление голубого топлива в деревнях и посёлках — основа для эффективного развития экономики, социальной сферы, повышения качества жизни людей. Сейчас на повестке дня стоит газификация Велижского и Угранского районов. Именно это стало ключевой темой рабочей встречи, которую провёл
Через реку Гжать
В этом году в Гагарине капитально отремонтируют мост через реку Гжать, который находится на улице 50 — летия ВЛКСМ. Хорошей новостью поделился врио губернатора Василий Анохин. Он посетил с рабочим визитом родину первого космонавта и проинспектировал в том числе состояние этого объекта транспортной инфраструктуры. «Сейчас мост находится в аварийном состоянии. Нужно реагировать оперативно. Поручил в
Помощь в газификации, вопросы здравоохранения и ЖКХ
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Гагарине. Вдова участника СВО Анастасия Владимировна проживает в деревне Ашково вместе с родителями, которые помогают ей с воспитанием восьмимесячной дочери. Женщина рассказала, что в доме нет газа, «топимся печкой, но с маленьким ребенком это крайне неудобно». Недавно ей помогли с оформлением земли в собственность, но