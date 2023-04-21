Трое детей погибли на пожаре в селе Бошино

Брянские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели троих детей на пожаре в селе Бошино.

В спасательное ведомство о возгорании в жилом доме на улице по улице Школьной в селе Бошино Карачевского района сообщили днём 20 апреля. Три пожарных расчета справились с огнём за час.

В доме спасатели обнаружили тела троих малолетних детей, проживавших в доме. На место вызвали следователей. Они проводят осмотр и назначат экспертизы, чтобы выяснить причины произошедшей трагедии.

По данному факту следственными органами СК России по Брянской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».