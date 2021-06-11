Трое ранены в ДТП с двумя Volkswagen Polo и столбом в Брянске

Авария произошла у стальзавода.

Три человека пострадали в результате ночного ДТП в Бежицком районе Брянска, сообщает городской ОГИБДД. 9 июня около 2.10 у дома № 73 на улице Болховской 33-летний водитель Volkswagen Polo, не справившись с управлением, протаранил припаркованный на обочине Volkswagen Polo по управлением 42-летнего водителя. Затем водитель первого Volkswagen Polo врезался в электроопору.

У его 32-летнего пассажира диагностировали рваную рану правой кисти. Также травмы получили две девушки, находившиеся в машине виновника аварии: у 25-летней пассажирки ушиб грудной клетки и ушиб лба, у 26-летней пассажирки – ушиб грудного отдела позвоночника.