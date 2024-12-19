Троих брянцев обвиняют в торговле немаркированными сигаретами

Трое брянцев предстанут перед судом по обвинению в торговле немаркированными сигаретами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Володарский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о торговле немаркированными сигаретами. В преступлении обвиняют троих жителей областного центра.

По версии правоохранителей, с августа 2022 года по март 2023 года мужчины нелегально покупали в Москве контрафактные табачные изделия с чужими товарными знаками. Сигареты фигуранты продавали на территории Володарского рынка в Брянске.

Правоохранители из незаконного оборота изъяли более семи тысяч пачек немаркированных табачных изделий, стоимостью свыше миллиона рублей. Обвиняемые виновными себя не признали.