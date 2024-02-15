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Троих брянцев обвиняют в убийстве односельчанина

2024, 15 февраля 09:36 Происшествия
Троих брянцев обвиняют в убийстве односельчанина
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Троих жителей брянского села стражи порядка задержали по обвинению в гибели односельчанина. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о причинении смертельных травм мужчине. В преступлении подозревают троих жителей Выгоничского района.

По версии следствия, вечером 30 декабря минувшего года четверо приятелей пили в доме одного из них на улице Советской в поселке Деснянский. Хозяин жилища и двое гостей поссорились с четвертым знакомым. Втроем они жестоко избили по потерпевшего. Тот умер на месте происшествия. На следующий день хозяин жилища с одним фигурантом закопали тело в лесу.

Подозреваемых задержали правоохранители и предъявили им обвинения. Суда они будут ждать в СИЗО.

 

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