Троих брянцев ждёт суд по обвинению в мошенничестве при получении компенсации за отдых. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. В преступлении обвиняют троих жителей областного центра.

По версии следствия, в 2021 и 2023 годах 36-летний и 31-летний сотрудники акционерного общества обращались к оказывающей туристические услуги 58-летней знакомой за оформлением путёвок на санаторно-курортное лечение в Краснодарском крае. Однако на отдых мужчины не ездили. Работодателю они предоставляли поддельные документы и незаконно получали компенсацию за якобы понесенные расходы. Часть денег они передавали сообщнице в качестве вознаграждения. Ущерб работодателю превысил 300 тысяч рублей.

Мужчины признали себя виновными и возместили ущерб. А 58-летняя обвиняемая отрицает причастность к преступлению.