Трёх курьеров дистанционных мошенников задержали брянские стражи порядка

Ещё трёх юных брянцев, забирающих деньги у обманутых телефонными мошенниками пенсионеров, задержали правоохранители. Об этом рассказали в региональном УМВД.

Трое пожилых жительниц областного центра и пенсионерка из Брянского района стали жертвами дистанционных злоумышленников. Все они получили звонки якобы от родственников, совершивших преступление. На мнимое спасение требовались деньги. Пожилые женщины передали прибывшим к ним курьерам более полутора миллиона рублей.

Сообщников задержали полицейские. Двое юных жителей Брянска уже успели перевести большую часть денег «нанимателям».

А две женщины из Трубчевска и жительница Клетни по той же причине отдали деньги 18-летнему жителю Суземского района. Помимо 1 342 000 рублей пенсионерки также передали вещи якобы для пострадавших родных. Молодого человека стражи порядка также задержали.

Полицейскими проверяется причастность фигурантов к аналогичным преступлениям.