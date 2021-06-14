Участники тройного ДТП на Флотской в Брянске не обращались за помощью (ВИДЕО)

В ГИБДД рассказали подробности случившегося.

Брянская ГИБДД проводит проверку по факту тройного ДТП на улице Флотской. Авария произошла 14 июня около 16.45.

По предварительным данным областного УГИБДД, водитель Lada Granta, машины такси Uber, двигаясь в сторону улицы Литейной, при повороте налево не уступил дорогу и врезался во встречный Infiniti.

От удара Infiniti отбросило на бордюр и попутную Chevrolet Niva. Затем Chevrolet Niva перевернулась.

По данным полиции, участники ДТП за медицинской помощью не обращались. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства аварии.