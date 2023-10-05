Уголовное дело о взятке замдиректору методического центра рассмотрит суд Брянска

Перед судом предстанет замдиректор методического центра Брянска за получение взятки в 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Бежицкого района Брянска рассмотрит уголовное дело о получении взятки. В преступлении обвиняют заместителя директора Брянского областного методического центра «Народное творчество».

По версии следствия, с 2019 года по 2022 год женщина получила от бизнесмена более 70 тысяч рублей за заключение договоров на выполнение услуг по перевозке пассажиров.