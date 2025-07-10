Уличный грабёж за несколько часов раскрыли полицейские в Брянске

Жительницу Брянска, подозреваемую в ограблении пенсионерки, за пару часов задержали полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В отдел полиции обратилась 61-летняя жительница Бежицкого района Брянска. Женщина стала жертвой ограбления. На остановке общественного транспорта неизвестная злоумышленница похитила её сумку на колесиках, когда пенсионерка на минуту отвлеклась. Догнать воришку женщина не смогла. Ущерб составил порядка 4 500 рублей.

За пару часов полицейские задержали подозреваемую. 39-летняя жительница Брянска ранее уже была судима

Женщина добровольно вернула сумку с ключами и телефоном. 1500 рублей она успела потратить. Возбуждено уголовное дело.