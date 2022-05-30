Условный срок дали брянцу за взятку инспектору

Мужчину поймали пьяным за рулём.

Суд рассмотрел уголовное дело о даче взятки в отношении жителя Севского района, 1966 года рождения.

17 марта пьяного подозреваемого остановили за рулём рядом с селом Лемяшовка.

Чтобы избежать лишения прав, мужчина передал 50 тысяч рублей инспектору ДПС. За это он просил не составлять протокол. Но полицейский деньги не взял.

Суд назначил мужчине условное лишение свободы на срок два с половиной года и 100 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.