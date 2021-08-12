В Брасовском районе столкнулись «ВАЗ» и «КамАЗ», погибла девушка

ДТП произошло 11 августа около 21:20.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, 11 августа в 21:20 в дежурную часть поступило сообщение об аварии, которая произошла около населенного пункта Брасово в Брасовском районе.

К месту происшествия приехали пожарно-спасательные подразделения, которые установили, на дороге столкнулись «ВАЗ» и «КамАЗ».

Спасателям пострадавших пришлось деблокировать из машины.

Со слов очевидцев, погибла пассажирка отечественного автомобиля, так как на нее пришелся основной удар, водителя госпитализировали.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.