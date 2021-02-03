В Брянске бывший сожитель украл у женщины украшения на 72 тысячи

В полицию обратилась 38-летняя жительница Бежицкого района Брянска с заявлением о краже восьми золотых изделий общей стоимостью 72 тысячи рублей . По словам женщины, их пропажу она обнаружила еще неделю назад, и все это время безуспешно пыталась самостоятельно их найти, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Полицейским потребовалось чуть более суток, чтобы установить личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель. Около полутора месяцев он проживал вместе с потерпевшей.

Мужчина попросил у возлюбленной денег на ремонт автомобиля, но женщина в финансовой помощи отказала. После ссоры злоумышленник съехал из ее квартиры, похитив золотые украшения. Три кольца он сдал в ближайший ломбард, а остальные драгоценности – серьги, кольца и браслет – продал на улице случайным прохожим.

Полицейским удалось изъять в ломбарде заложенные кольца и вернуть их законной владелице. Местонахождение остальных золотых изделий устанавливается.

Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее 29 брянцев перевели мошенникам почти 6 миллионов рублей за неделю.