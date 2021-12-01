В Брянске двух студенток поймали на взятке преподавателю

Девушкам грозит до года заключения.

Прокуратура Советского района Брянска утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух студенток третьего курса одного из брянских вузов. Их обвиняют в мелком взяточничестве.

Как сообщает прокуратура, в июне 2020 года студентки через старосту группы передали по 4 тысячи рублей преподавателю вуза за оформление успешной курсовой работы без ее фактического написания и проверки теоретических и практических знаний. Также девушки получили оценки за якобы сданный экзамен.

Уголовные дела рассмотрит мировой суд. Девушкам грозит до одного года заключения.