В Брянске нелегальные банкиры заработали 27 миллионов рублей

Регистрируя юридические лица на людей, ведущих асоциальный образ жизни, они провели банковские операции на 924 миллиона рублей.

Следственная часть Следственного регионального управления УМВД завершила расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности в Брянске, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица.

Как сообщает УМВД, шестеро жителей Брянска, не имея специального разрешения, на протяжении нескольких лет занимались совершением незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, и переводами денег без открытия банковских счетов.

Члены организованной группы подделывали платежные поручения. Юридические лица регистрировались на людей, ведущих асоциальный образ жизни.

По версии следствия, злоумышленники заработали не менее 27 миллионов рублей. Общая сумма банковских операций составила не менее 924 миллионов рублей.

У участников преступной группы изъяли 4,7 миллиона рублей. На их имущество стоимостью более 12 миллионов рублей наложили арест.

Уголовное дело рассмотрит Бежицкий районный суд. Участникам преступной группы грозит до семи лет заключения.