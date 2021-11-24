В Брянске обворовывали строящиеся дома

Как сообщает региональная прокуратура, с декабря 2020 года по март 2021 года подельники похищали из строящихся или незаселенных домов в Володарском, Советском и Бежицком районах радиаторы отопления, сантехнику, кухонную технику, инструменты и другое имущество. Размер ущерба, причиненного девяти потерпевшим, превысил 500 тысяч рублей.

Прокуратура Володарского района Брянска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего и 33-летнего жителей Брянской области. Их обвиняют в краже.

Движение автомобилей через переезд 465 км станции Гусино в Смоленской области ограничат на время ремонтных работ Движение автомобилей через железнодорожный переезд 465 км станции Гусино Краснинского района Смоленской области будет ограничено 24-26 и 29 ноября с 09:00 до 17:00. В указанные дни и часы железнодорожники проведут плановый ремонт оборудования переезда. Движение автомобилей будет организовано поочередно в каждую сторону. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать

Погрузка экспортных грузов в порты со станций МЖД выросла на 15,7% за 10 месяцев Погрузка на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» в адрес российских морских портов в январе-октябре 2021 года составила 13 млн тонн, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в порты Северо-Запада отправлено 8,2 млн тонн различных грузов, в порты Юга – 4,8 млн тонн, в порты Дальнего Востока

И зацветут сады Как в регионе развивают производство плодово-ягодной продукции? Фрукты и ягоды, выращенные на Смоленщине, всегда пользуются особым спросом у жителей региона. Отрадно, что благодаря реализации инвестпроектов, ассортимент и объёмы такой витаминной продукции в ближайшее время на наших прилавках будут только расти. Вопросы развития садоводства на территории региона, с точки зрения реализации политики импортозамещения и обеспечения смолян

За прививкой в МФЦ В Смоленской области наращивает темпы прививочная кампания против коронавируса. По данным регионального Оперштаба, на 15 ноября полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей области, первым компонентом вакцины привиты около 328 тысяч человек. Ежедневно тысячи смолян обращаются к медикам, чтобы привиться. Это можно сделать как в учреждениях здравоохранения, так и в мобильных пунктах вакцинации. С 11