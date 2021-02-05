В Брянске осудят молодого парня за незаконный оборот наркотиков и кражу телефона

По информации прокуратуры Советского района Брянска, 23-летний житель Дубровки, обвиняется в незаконном обороте наркотиков и краже телефона.
В конце июля 2019 года обвиняемый через приложение на мобильном телефоне получил от информацию о месте нахождения закладки с двумя свертками метанона общей массой не менее 5,357 грамма. Найдя наркотик, парень разложил закладки на территории Советского района города Брянска. Впоследствии эти закладки изъяли полициейсие.
Помимо этого, в конце июня 2020 года обвиняемый лечился в ГАУЗ «Брянская городская больница №1» и украл мобильный телефон Samsung стоимостью 7 500 рублей, принадлежащий другому пациенту больницы.
Уголовное дело находится на рассмотрении в Советском районном суде города Брянска.
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