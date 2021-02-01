В Брянске осудят пьяного водителя из-за смерти пассажира в ДТП

По информации прокуратуры Брянска, 48-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. За рулем брянец был пьян.

2 декабря 2020 года около 15:40 на пьяный водитель автомобиля Renault Logan ехал с превышением скорости (не менее 75 км/ч) по улице Спартаковской в Советском районе города Брянска и, не справившись с управлением, на перекрестке с улицей Карачижской наехал на дерево.

В результате ДТП пассажир легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу.

Ранее в Мглинском районе пьяный водитель Ford Mondeo насмерть сбил велосипедиста.