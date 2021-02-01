В Брянске осудят пьяного водителя из-за смерти пассажира в ДТП
По информации прокуратуры Брянска, 48-летний местный житель обвиняется в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. За рулем брянец был пьян.
2 декабря 2020 года около 15:40 на пьяный водитель автомобиля Renault Logan ехал с превышением скорости (не менее 75 км/ч) по улице Спартаковской в Советском районе города Брянска и, не справившись с управлением, на перекрестке с улицей Карачижской наехал на дерево.
В результате ДТП пассажир легкового автомобиля от полученных травм погиб на месте.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд города Брянска для рассмотрения по существу.
Ранее в Мглинском районе пьяный водитель Ford Mondeo насмерть сбил велосипедиста.
Читайте также
Новости регионов
В Смоленске прошли соревнования по фигурному катанию
Городские соревнования по фигурному катанию прошли в областном центре, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. Хорошие результаты показали воспитанники тренера Юлии Лариной – они заняли весь пьедестал: золотую медаль завоевала Карина Сурикова, серебряную – Анастасия Масленкова, бронзовую – Василиса Макеенкова. В специальной программе победила Злата Буря из общества «Динамо». В соревнованиях среди самых юных спортсменов лучшими стали
Безработный смолянин украл 100 метров интернет-кабеля
Специалист компании обратился в полицию о краже интернет-кабеля из подвального помещения многоквартирного дома, сообщает пресс-служб ГУ МВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что жители многоэтажного дома пожаловались в компанию, что перестал работать Интернет. В подвале дома он обнаружил пропажу 100 метров интернет-кабеля и позвонил в полицию. Полицейские опросили жильцов дома, возможных свидетелей и
Дистанционные мошенник обманули смолян на 460 тысяч рублей
Несколько жителей Смоленской области стали жертвами дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 30-летняя жительница посёлка Пржевальское Демидовского района под предлогом отмены операции по оформлению кредитной заявки самостоятельно перевела на указанные абонентские номера денежные средства в сумме около 230 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказалась смолянка 1952 года рождения, которая самостоятельно перевела мошенникам
В Смоленске обнаружили фальшивую купюру
Денежная купюра номиналом 1 тысяча рублей с признаками подделки была обнаружена при пересчёте денежных средств, поступивших в отделение по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Купюра поступила из филиала сети телекоммуникационной компании, расположенной на территории Смоленска. В настоящее время фальшивый денежный знак изъят
В Смоленск поступили новые автобусы
29 января в город прибыла первая партия из 5 автобусов. Всего ожидается 20 единиц. Технику для нашего города на безвозмездной основе предоставляет ГУП «Мосгортранс». В этот раз парк муниципальной «Авотоколонны» пополнится 20 единицами «Лиаз» 2011 года выпуска. Автобусы большой вместимости, низкопольные, оснащены видеокамерами наблюдения как внутри салона, так и снаружи. Кроме этого устройствами для заезда
Огонь повредил мебель в квартире в Ярцеве
В 15:57 29 января 2021 года в Ярцеве произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел на проспекте Металлургов в Ярцеве. На место вызова выехали две пожарные машины. По прибытии к месту вызова информация о возгорании квартиры подтвердилась. В результате пожара квартира повреждена огнём, закопчена прродуктами горения. Причина и ущерб устанавливаются.