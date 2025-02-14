В Брянске правоохранители задержали сообщившего об угрозе взрыва в ТЦ подростка

В Брянске правоохранители задержали 14-летнего подростка, сообщившего об одной угрозе взрыва в ТЦ.

Вечером 10 января на номер 112 позвонил молодой человек и сообщил о якобы существующей угрозе взрыва в крупном торгово-развлекательном центре, расположенном в Советском районе Брянска. На вызов приехали полицейские и другие экстренные службы. Опасных для жизни и здоровья граждан предметов правоохранители не обнаружили.

Сотрудники полиции и ФСБ установили личность звонившего. 14-летний юноша причину своего поступка объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело. Юноше грозит от трёх до пяти лет колонии.