В Брянске пропал 82-летний Станислав Лукомский

Пенсионера ищут с 9 июля.

В городе Сельцо Брянской области пропал Лукомский Станислав Петрович, нуждающийся в медицинской помощи. 9 июля он уехал на черном велосипеде в неизвестном направлении, больше его не видели.

Приметы: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, карие глаза.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Станислава Лукомского, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.