В Брянске пьяный угонщик перевернулся на Toyota RAV4

Нарушителя задержали.

Пьяный брянец разбил угнанную машину, пытаясь скрыться от ДПС.

Как сообщили в городском ОГИБДД, рано утро 27 марта в дежурную часть поступила информация о том, что у жителя Бежицкого района угнали Toyota RAV4.

Около 5.30 наряд ДПС заметил машину у дома № 100 по улице Почтовой. На требования об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться от наряда полиции.

У дома № 1 по улице Литейной водитель не справился с управлением – машина вылетела в кювет и перевернулась.

За рулем находился 27-летний житель Бежицкого района. Выяснилось, что он угнал Toyota у своего родственника. Водительского удостоверения у него не оказалось.

Пытаясь скрыться полицейских, он несколько раз выехал на встречную полосу и проехал на красный сигнал светофора. От освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

В отношении него составили девять административных материалов. По решению суда брянец проведет под административным арестом девять суток.