В Брянске работник «Куриного царства» получил тяжелую травму
Обработчик птицы упал в корпоративном автобусе.
Госинспекция труда в Брянской области завершила расследование несчастного случая, в результате которого работник АО «Куриное царство» получил тяжелые травмы.
Обработчик птицы участка разделки и упаковки птицеперерабатывающего комплекса, расположенного в областном центре, упал в салоне корпоративного автобуса во время движения.
Комиссия по расследованию несчастного случая установила обстоятельства и причины случившегося и выявила виновных, допустивших нарушение требований охраны труда.
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