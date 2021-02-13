В Брянске следком выясняет обстоятельства нападения собаки на мужчину

Следственный комитет Российской Федерации по Брянской области проводит процессуальную проверку.

13 февраля у Кургана Бессмертия в Советском районе Брянска бездомная собака напала на мужчину. Сообщение о ЧП было опубликовано в соцсетях.

Собака укусила мужчину за руку. Он обратился в травмпункт и узнал, что это не первый подобный случай сегодня. Пострадавший проходит курс лечения от бешенства.

Региональное СУ СК РФ начало процессуальную поверку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.