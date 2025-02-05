В Брянске стражи порядка задержали подозреваемую в краже продуктов из магазина. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор магазина самообслуживания в Советском районе Брянска. В торговой точке произошла кража продуктов на 15 тысяч рублей. О преступлении стало известно две недели спустя после просмотра камер видеонаблюдения.

Участковые уполномоченные полиции выяснили,что к хищению причастна 29-летняя жительница областного центра. Она уже была судима. Женщину задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».