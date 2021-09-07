В Брянске водитель маршрутки № 36 сравнил пассажирку с индюком

Для маршрутчика просят провести инструктаж по культуре общения.

В Брянске произошел очередной конфликт водителя маршрутки с пассажирами. Жалоба опубликована в сообществе «Брянский автобус».

Ее автор рассказал, что днем 2 сентября сел в маршрутное такси № 36 с цифрами госномера 163. Тронувшись от «Линии-3» в Московском микрорайоне Бежицы, маршрутчик сначала громко обматерил водителей машин в потоке, а затем на Городищенском повороте встал в правый ряд, тронулся на желтый сигнал светофора и повернул с крайней правой полосы налево, подрезав грузовик.

«Повернув налево, ехал в среднем 85 км/ч, а когда проезжая часть с двухполосной перешла в четырехполосную (две полосы в каждое направление), стал играть в «шашки», перестраиваясь из ряда в ряд без включенного поворотника, опережая тем самым другие машины, – сообщает автор жалобы. – На какой-то из остановок зашла девушка, села на переднее сиденье к водителю и с первого раза не захлопнула до конца дверь, она открыла дверь еще раз и хлопнула уже посильнее на что водитель сказал: «Че хлопаешь дверью, одного раза что ли мало?». Потом она сказала, что думала, что дверь не захлопнулась, на что он ответил: «Индюк тоже думал, да в суп попал, поняла?»

Пассажир также рассказал, что маршрутчик резко поворачивал на большой скорости, в результате «ребенок чуть с кресла не свалился, а у девушки упал пакет».

Брянец просит владельца маршрута провести для водителя инструктаж по культуре вождения и обслуживания пассажиров.