В Брянске водитель маршрутки сбил пьяную женщину

Пешеход переходила дорогу по «зебре».

24 октября около 22.00 у дома № 76 по улице Ульянова в Бежицком районе Брянска 40-летний водитель Peugeot Boxer сбил 33-летнюю женщину.

Как сообщает городской ОГИБДД, водитель маршрутки ехал от улицы Литейной в сторону улицы III Интернационала. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Медики диагностировали у нее сотрясение головного мозга, ушиб и ссадины нижней трети левой голени, перелом носа, ушибленную рану лба и ушибы мягких тканей лица.

По результатам медицинского освидетельствования, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она находилась на проезжей части в темной верхней одежде без световозвращающих элементов.

После проверки с помощью системы «Паутина» в отношении водителя составили три административных материала за нарушение правил использования ремней безопасности.