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В брянской больнице умерла пострадавшая в аварии женщина

2024, 01 марта 09:35 Происшествия
В брянской больнице умерла пострадавшая в аварии женщина
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Спустя почти две недели в больнице умерла женщина, пострадавшая в аварии на брянской трассе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Брянские правоохранители продолжают поиск водителя, подозреваемого в серьезном ДТП. Оно произошло 13 февраля на 10 км автодороги «Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью». Водитель автомобиля «Лада Веста» белого цвета при выезде со второстепенной дороги из Новых Дарковичей не пропустил «ВАЗ». 52-летний мужчина щс рулём ехал по главной дороге. «ВАЗ» отбросило на встречную полосу под грузовик. Водитель и 49-летняя пассажирка ВАЗа с травмами попали в больницу. Спустя почти две недели женщина умерла.

Полиция продолжает поиски скрывшегося с места аварии водителя автомобиля «Лада Веста».

 

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