В Брянской области поймали фальшивомонетчиков

В изготовлении, хранении и сбыте поддельных денег обвиняются две женщины из Тульской области.

В одном из продуктовых магазинов Брянского региона женщины расплатились фиктивной купюрой номиналом 5 000 рублей. Не успели преступницы выйти из магазина, как их арестовали правоохранительные органы. У задержанных нашли еще 29 фальшивок.

Как выяснилось позже, у злоумышленниц был свой план. Они путешествовали по городам Брянской области, совершая небольшие покупки в неприметных магазинах и аптеках. Оказалось, что не все продавцы и менеджеры торговых точек проверяют подлинность купюр.

За оборот фальшивок женщинам придется заплатить лишением свободы на срок до восьми лет.

Напомним, что случай с фальшивыми купюрами уже был замечен в нашем регионе. Сейчас выясняется, связаны ли пойманные правонарушители с прошлым случаем.