В Брянской области ВАЗ-21110 с женщиной за рулем врезался в телегу
Необычное ДТП случилось вечером четверга, 5 октября, в поселке Любохна Дятьковского района Брянской области.
38-летняя женщина ехала на автомобиле ВАЗ-21110 по улице Фокина и, нарушив дистанцию, врезалась в гужевую повозку.
33-летний мужчина, управлявший повозкой, госпитализирован с травмами головы и позвоночника, рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.
Какие животные тянули телегу и каково их состояние, в Госавтоинспекции не сообщили.
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