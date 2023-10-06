Город32

В Брянской области ВАЗ-21110 с женщиной за рулем врезался в телегу

2023, 06 октября 09:59 На дорогах
В Брянской области ВАЗ-21110 с женщиной за рулем врезался в телегу
Источник фото

Необычное ДТП случилось вечером четверга, 5 октября, в поселке Любохна Дятьковского района Брянской области.

38-летняя женщина ехала на автомобиле ВАЗ-21110 по улице Фокина и, нарушив дистанцию, врезалась в гужевую повозку.

33-летний мужчина, управлявший повозкой, госпитализирован с травмами головы и позвоночника, рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

Какие животные тянули телегу и каково их состояние, в Госавтоинспекции не сообщили.

Читайте также
В Брянской области 7 и 8 октября похолодает и может выпасть снег
06 октября 12:58
В Брянской области 7 и 8 октября похолодает и может выпасть снег
Управление автодорог Брянщины проиграло в суде «Центру гигиены и эпидемиологии»
06 октября 11:49
Управление автодорог Брянщины проиграло в суде «Центру гигиены и эпидемиологии»
В Брянской области коронавирусной инфекцией за неделю заболел 81 человек
06 октября 11:11
В Брянской области коронавирусной инфекцией за неделю заболел 81 человек
Брянский тренер завоевал две медали на Чемпионате ЦФО
05 октября 12:33
Брянский тренер завоевал две медали на Чемпионате ЦФО

Новости регионов

29.09.2023 15:53
В Вязьме установили памятник электровозу ВЛ-60
В преддверии 20-летия компании ОАО «РЖД» на территории эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная открыли памятник электровозу серии ВЛ-60. В торжественном мероприятии приняли участие глава Вяземского района Инна Демидова, заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров, а также работники и ветераны железнодорожной отрасли. — Этот труженик магистрали, который сегодня встал на вечную стоянку, – выражение нашей признательности,

Актуальные темы

Лента новостей
Четыре района Брянщины попали под обстрел ВСУ
Общество
Картофель по 10 рублей продают на ярмарках в Брянске
Политика
Посол по особым поручениям МИД России прибыл на Брянщину
Общество
Брянская семья победила во Всероссийском конкурсе
Лента новостей
Дома и ЛЭП пострадали при утреннем обстреле Брянщины

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Ты не один: создатели сериала «Плакса» запускают сайт против буллинга
Ты не один: создатели сериала «Плакса» запускают сайт против буллинга

Национальная Медиа Группа, видеосервис Wink, телеканал СТС и «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» представляют проект для помощи детям, родителям и учителям, столкнувшимся с травлей. Он реализует социальную миссию музыкальной драмы «Плакса» (16+) — максимально раскрыть тему буллинга, рассказать всем, кто может столкнуться с этим явлением, как распознать травлю и как противостоять ей. Новые примеры зрители увидят в третьем эпизоде сериала, премьера которого состоится в Wink 5 октября.

В Брянске ввели в эксплуатацию новую модульную котельную
В Брянске ввели в эксплуатацию новую модульную котельную

Накануне отопительного сезона в локомотивном депо Брянск-2 железнодорожники ввели в эксплуатацию новую модульную газовую котельную вместо старой мазутной.

В Брянскэнерго прошел День охраны труда
В Брянскэнерго прошел День охраны труда

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» состоялся очередной день охраны труда (ОТ). Он проводится ежемесячно с целью предупреждения травматизма, повышение культуры производства, оперативного выявление и ликвидации недостатков в вопросах охраны труда.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.