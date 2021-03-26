В Брянской области зафиксирован первый случай пожара сухой травы

Это первый в этом году случай поджога травянистой сухой растительности, невзирая на то, что в регионе еще не успел растаять снег.

Иностранцу подозревают в краже мощей из храма в Смоленске Жительницу Республики Беларусь обвиняют в краже мощей из храма Преподобного Серафима Вырицкого в Смоленске. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Подозреваемая пришла в храм и попыталась забрать ящик с пожертвованиями, но не смогла его открыть. Затем она взяла мощевик с мощами святых Серафима Саровского, Герасима Болдинского и князя Михаила Муромского и скрылась.

Пять смолян с коронавирусом умерли за минувшие сутки 25 марта в Смоленской области выявили 61 новый случай заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 27 861. 76 смолян выписались из больниц и получили отрицательный результат на тест на коронавирус. Всего справиться с болезнью удалось 26 600 жителям региона. Еще пять смолян умерли от коронавирусных осложнений. Всего число летальных случаев достигло 739.

Смоленские транспортные полицейские провели профилактическое мероприятие «Безопасность» В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасность», целью которого стало предупреждение детского травматизма и совершения правонарушений подростками на объектах железнодорожного транспорта, сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Смоленск совместно с председателем Общественного совета при линейном отделе Алексеем Ермолиным и представителями железной дороги организована и проведена экскурсия с учащимися средней школы № 18

Дополнительный поезд свяжет Смоленск и Архангельск в майские праздники В период майских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительный пассажирский поезд №204М/203Я Смоленск – Архангельск. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Смоленской области – Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, а также в Можайске, Москве, Вологде, Ярославле. Получить подробную информацию о графике движения поезда, стоимости билетов, а также оформить

Не прервется связь поколений В Верхнеднепровском открыли музей поискового отряда. На прошлой неделе в школе № 3 поселка Верхнеднепровского Дорогобужского района состоялось долгожданное событие –после ремонта открылся музей «Старая траншея» местного поискового отряда «Боец». В торжественном мероприятии приняли участие депутаты Смоленской областной Думы Игорь Гулицкий и Андрей Моргунов, сенатор Совета Федерации Нина Куликовских, представители власти, общественности и поисковики. «Старая