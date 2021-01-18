В деревне Трубчино Брянского района мужчина пошел на кражу ради алкоголя

В отдел полиции обратился 65-летний житель деревни Трубчино Брянского района, который рассказал, что неизвестный разбил окно в его доме и украл телевизор и куртки.

Вскоре полицейские задержали ранее судимого 40-летнего жителя поселка Глинищево. Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что залез на территорию дома пенсионера, увидев, что все жильцы ушли из дома. Украденный телевизор злоумышленник продал за 2 000 рублей, которые потратил на покупку алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Брянске задержали уголовника, подозреваемого в серии краж из гаражей.