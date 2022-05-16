В ДТП в Климовском районе пострадал человек

Потерпевшего из машины деблокировали спасатели.

В Климовском районе в аварии пострадал человек.

Сообщение в региональное МЧС поступило в понедельник, 16 мая, около пяти часов утра Спасатели сообщили, что ДТП произошло с участием одной легковушки. Из машины специалисты деблокировали пострадавшего.

Из ГИБДД информации о ситуации пока не поступило.