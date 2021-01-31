В Дятьково спасатели обезвредили минометную мину времен ВОВ

Безработный смолянин украл 100 метров интернет-кабеля Специалист компании обратился в полицию о краже интернет-кабеля из подвального помещения многоквартирного дома, сообщает пресс-служб ГУ МВД России по Смоленской области. Мужчина рассказал полицейским, что жители многоэтажного дома пожаловались в компанию, что перестал работать Интернет. В подвале дома он обнаружил пропажу 100 метров интернет-кабеля и позвонил в полицию. Полицейские опросили жильцов дома, возможных свидетелей и

Дистанционные мошенник обманули смолян на 460 тысяч рублей Несколько жителей Смоленской области стали жертвами дистанционных мошенников, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. 30-летняя жительница посёлка Пржевальское Демидовского района под предлогом отмены операции по оформлению кредитной заявки самостоятельно перевела на указанные абонентские номера денежные средства в сумме около 230 тысяч рублей. В аналогичной ситуации оказалась смолянка 1952 года рождения, которая самостоятельно перевела мошенникам

В Смоленске обнаружили фальшивую купюру Денежная купюра номиналом 1 тысяча рублей с признаками подделки была обнаружена при пересчёте денежных средств, поступивших в отделение по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Купюра поступила из филиала сети телекоммуникационной компании, расположенной на территории Смоленска. В настоящее время фальшивый денежный знак изъят

В Смоленск поступили новые автобусы 29 января в город прибыла первая партия из 5 автобусов. Всего ожидается 20 единиц. Технику для нашего города на безвозмездной основе предоставляет ГУП «Мосгортранс». В этот раз парк муниципальной «Авотоколонны» пополнится 20 единицами «Лиаз» 2011 года выпуска. Автобусы большой вместимости, низкопольные, оснащены видеокамерами наблюдения как внутри салона, так и снаружи. Кроме этого устройствами для заезда

Огонь повредил мебель в квартире в Ярцеве В 15:57 29 января 2021 года в Ярцеве произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел на проспекте Металлургов в Ярцеве. На место вызова выехали две пожарные машины. По прибытии к месту вызова информация о возгорании квартиры подтвердилась. В результате пожара квартира повреждена огнём, закопчена прродуктами горения. Причина и ущерб устанавливаются.