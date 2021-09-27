В лесу в Клетнянском районе ищут 92-летнюю пенсионерку

Поиски ведутся по лесной и болотистой местности.

В Клетнянском районе пропала 92-летняя жительница деревни Ширковки Ольга Елисеевна Преображенская. 23 сентября пожилая женщина ушла в лес и не вернулась, сообщает поисковый отряд «Лина Алерт». До настоящего времени местонахождение пенсионерки неизвестно.

«Мы не остановимся. Спасибо всем, кто не оставил нас в эти трудные дни, всем, кто прошел с нами десятки километров по лесам, полям и болотам плечо к плечу… У нас огромные масштабы леса, и прошли мы огромные площади, результата ноль», – рассказали члены отряда.

Приметы Ольги Преображенской: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы, серые глаза. Была бута в синие сапоги, с собой имела синее ведро.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Ольги Преображенской, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.