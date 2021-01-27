В Навле крупному чиновнику грозит до 10 лет колонии

Заму главы районной администрации следователи инкриминируют пособничества в особо крупном мошенничестве и превышение служебных полномочий с причинением тяжких последствий.

Вчера следственные органы Брянщины задержалии зама главы администрации Навлинского района.

По версии следствия, не позднее февраля 2015 года обвиняемый, работавший в то время главой Бяковской сельской алминистрации в Навлинском районе, поручил подчиненным изготовить для его знакомого заведомо ложную выписку из похозяйственной книги. А тот на основании этого документа задекларировал права собственности на часть дома, который принадлежал жительнице села. Впоследствие криминальные действия выявили сотрудники региональных УФСБ и УМВД.

О задержании чиновника стало известно вчера. Следователи успели предъявить ему обвинение, а суд решил заключить его под стражу. Следственные действия продолжаются, их ведет региональное СУ СКР.

В администрации района обвиняемый отвечал за строительство, архитектуру, коммунальное и сельское хозяйство и муниципальное имущество и курировал работу отдела ГОиЧС.