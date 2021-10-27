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В Навле задержали двоих подростков при угоне «ВАЗа»

2021, 27 октября 10:00 Происшествия
В Навле задержали двоих подростков при угоне «ВАЗа»
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Сотрудников ДПС насторожила неуверенная манера вождения одного из угонщиков.

В Навле полицейские задержали несовершеннолетних угонщиков. Как сообщает региональное УМВД, внимание сотрудников дорожно-патрульной службы привлекла неуверенная манера вождения автомобилиста.

В «ВАЗ-2114» находились 17-летний водитель и 16-летний пассажир. Прав ни у одного из них не оказалось.

Выяснилось, что машина принадлежит 30-летнему жителю Навли. Подростки заметил незапертый «ВАЗ» во время прогулки и воспользовались лежавшими в бардачке с ключами от замка зажигания.

Машину вернули владельцу. Решается вопрос о привлечении несовершеннолетних угонщиков к ответственности.

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