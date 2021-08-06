В Навлинском районе потушили пожар в жилом доме

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, 5 августа в 22:38 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на улице Совхозная в населенном пункте Клюковники Навлинского района.

Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила 1,7 млн тонн в январе-июле В январе-июле погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 1,7 млн тонн, что на 3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За 7 месяцев 2021 года погружено: – химических и минеральных удобрений – 1,1 млн тонн (+4,2% к январю-июлю 2020 года); – лесных грузов – 51,7 тыс. тонн (рост в 2,4

Железнодорожный переезд 379 км в Смоленской области будет закрыт для движения автомобилей 9 и 10 августа на время ремонта 9 и 10 августа (с 07:00 до 18:00) для движения автомобилей будет закрыт железнодорожный переезд 379 км, расположенный в районе деревни Тверицы Кардымовского района Смоленской области. Это связано с плановыми ремонтными работами, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги можно воспользоваться железнодорожным переездом 372 км в районе

Более 430 млн рублей перечислило ОАО «РЖД» в бюджет Смоленской области в первом полугодии 2021 года ОАО «РЖД», являясь социально ориентированной компанией и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России, перечислила за 6 месяцев 2021 года в бюджет Смоленской области 431,7 млн рублей налоговых отчислений, что на 8% превышает показатели за аналогичный период 2020 года. Выполнение железнодорожниками своих налоговых обязательств является залогом динамичного развития инфраструктуры и транспортной системы региона в

Смоленский оперштаб сообщил о новом графике работы мобильных пунктах вакцинации Оперативный штаб Смоленской области обновил график работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса на август 2021 года. Жители Брянской области могут в порядке живой очереди как в будние, так и в выходные дни по удобному для них адресу: Киселёвский рынок. По будням с 16 до 19, по субботам с 10 до 16 часов. «Дворец спорта «Юбилейный».

Ни воздуха, ни воды Жители Ершичей пожаловались на проблемы района. 24 июля 2021 года председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Ершичском районе. Жители подняли вопросы водоснабжения, экологии и капремонта. Дышать нечем! Жители села Ершичи рассказали, что не первый год тихую сельскую жизнь омрачает задымление от крупного промышленного предприятия. – Это происходит регулярно – два-три раза