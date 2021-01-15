В Навлинском районе задержали молодого парня за хранение оружия

Сотрудники уголовного розыска в одном из общественных мест Навлинского района остановили мужчина, который нес в руках металлоискатель и винтовку Мосина, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В ходе обыска в квартире задержанного – 25-летнего жителя Советского района Брянска – полицейские обнаружили и изъяли револьвер системы наган 1937 года выпуска и несколько единиц оружия времен Великой Отечественной войны.

Запрещенные предметы находились в комнате в шкафу. Кроме того, злоумышленник хранил в своем гараже составные части от крупнокалиберного оружия, более тысячи патронов и иные боеприпасы.

Возбуждены уголовные дела за незаконное хранение и изготовление оружия.

Напомним, в Суземке пьяный мужчина сообщил о ложном минировании вокзала.