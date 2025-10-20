В ночь на понедельник в Брянске загорелась квартира

В ночь на понедельник в Брянске загорелся диван в квартире многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь на 20 октября в Единую дежурно-диспетчерскую службу «112» поступила информация о пожаре в Советском районе Брянска. В девятиэтажном доме №53 по проспекту Станке Димитрова загорелась квартира.

На вызов быстро приехали спасатели. Они выяснили, что в квартире горит диван. Возгорание пожарные оперативно ликвидировали. Проживающие в квартире три женщины не пострадали.